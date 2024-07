"Obcy: Romulus": data premiery, zwiastun i najświeższe informacje

Wokół siódmej części produkcji "Obcy: Romulus" i pierwszej odsłony od wydania "Obcy: Przymierze" z 2017 roku, panuje mnóstwo szumu – a teraz mamy nowy zwiastun, który jeszcze bardziej podkręci emocje.

Akcja w "Obcy: Romulus" rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z pierwszego i drugiego filmu i podąża za grupą młodych odkrywców przebywających w opuszczonym ośrodku badawczym.

Mamy emocjonujące momenty, ale potem porządny horror – powiedziała Cailee Spaeny dla ''Total Film'', która gra nową bohaterkę Raina.

Reżyser Fede Álvarez dodał, że to „list miłosny do wszystkich innych filmów”.

Tak działa ten film: jeśli nie widziałeś żadnego filmu o ''Obcym'', będziesz się świetnie bawić. Nie będziesz mieć poczucia, że coś tracisz. Ale jeśli widziałeś jeden lub więcej – och, chłopcze, będziesz się świetnie bawić. Przynajmniej mam nadzieję, że tak! Rzeczywistość jest taka, że tak jest to osobna historia, ale jest pełna odniesień do każdego filmu. To naprawdę list miłosny do wszystkich innych filmów – powiedział publikacji.

W nowym materiale widać mnóstwo krwi, krzyków i przerażających twarzołapów. Rozpoczyna się ujęciami opuszczonych korytarzy, gdy ktoś krzyczy: "Pomóż! Proszę, niech mi ktoś pomoże!" wraz z innymi wołaniami o pomoc.

Fani zapoznają się także z Cailee Spaeny w roli Rainy, która pojawia się na nagraniu trzymając karabin pulsacyjny i podążając śladami Ripley granej przez Sigourney Weaver z oryginalnego filmu Obcy z 1979 roku.

Film trafi do kin w piątek 16 sierpnia 2024 roku. Początkowo miał zostać wydany na Hulu, ale potem trafił na premierę kinową.

Obsada "Obcy Romulus" - kto występuje u boku Caileee Spaeny?

Cailee Spaeny (Priscilla) poprowadzi obsadę jako nowa postać Rain.

Oprócz Spaeny'ego w obsadzie znaleźli się także Spike Fearn (Tell Me Everything), Isabela Merced (The Last of Us) , Archie Renaux (Shadow and Bone), David Jonsson (Murder Is Easy) i Aileen Wu (Skin).

W oryginalnym filmie "Obcy" z 1979 roku Sigourney Weaver wcieliła się w Ellen Ripley, a mówiąc o wpływie, jaki wywarł na nią portret Ripley przez Weaver, Spaeny powiedziała "Total Film":

Zdecydowanie zrobiłam wszystko, co mogłam, aby ożywić tę postać. Oglądanie Sigourney grającej tę rolę — jest częścią zmiany, którą dokonały te filmy

Nigdy nie mogłabym być nią. Ale wstrzyknęłam w tę postać wszystko, co w sobie mam i próbowałam uczynić ją trójwymiarową – tak trójwymiarową, jak to tylko możliwe. Mam więc nadzieję, że to tam jest i ożywa — kontynuowała.

Obcy: Fabuła Romulusa – Co może się wydarzyć?

Według oficjalnego opisu film opowiada o „grupie młodych ludzi z odległego świata, którzy stają w obliczu konfrontacji z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie”.

A jeśli zastanawiacie się, co oznacza tytuł, Álvarez potwierdził wcześniej dla "TotalFilm", że jest on inspirowany mitem o Romulusie i Remusie.

Jeśli ludzie nie są zaznajomieni, jest to mit o stworzeniu Rzymu. Romulus zabił Remusa. To nie jest rodzeństwo, które poszło właściwą drogą. (Obcy: Romulus) to film o rodzeństwie. Wiele historii bohaterów jest z nim związanych

Zredagowała i przetłumaczyła Natalia Cieślak.