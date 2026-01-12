Serial "M jak miłość" od 25 lat gromadzi przed szklanym ekranem rzeszę Polaków, bacznie śledzących losy rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół. Na przestrzeni lat pożegnaliśmy wielu uwielbianych bohaterów, których miejsce zajmowały zupełnie nowe twarze. W ostatnich dniach na jaw wyszło, że z produkcją żegnają się kolejne postaci. Widzowie nie muszę wcale długo czekać na nowe.

Kto odchodzi z serialu "M jak miłość"?

W nadchodzących odcinkach serialu „M jak miłość” widzowie nie zobaczą już trójki aktorów, którzy przez lata byli ważną częścią fabuły. Oficjalnie potwierdzono odejście Mateusza Rusina, Nadii Smyczek i Borysa Wicińskiego. Ich wątki dobiegły końca, a postacie zostały na stałe wycofane z serialu.

Mateusz Rusin wcielał się w rolę Dariusza Hoffmana – oprawcy Kingi (Katarzyny Cichopek). Wątek tej postaci został definitywnie zakończony. Również Nadia Smyczek, grająca Sarę – córkę Dariusza, pożegnała się z serialem. Ostatnim aktorem, który zniknie z ekranów, jest Borys Wiciński, odtwórca roli Grześka – chłopaka Lenki (Olgi Cybińskiej). Jego postać wyjedzie wraz z ojcem do Gdańska, co zakończy relację z Lenką.

Niestety, wiadomo również, że ku końcowi zbliża się wątek Franki, granej przez Dominikę Kachlik. Jak już wiadomo, w 1907 odcinku „M jak miłość” wydarzy się tragedia, a żona Pawła umrze jeszcze przed operacją. To kolejne nazwisko, z którym lada moment widzowie będą musieli się pożegnać.

Nowi bohaterowie dołączają do obsady "M jak miłość"

Choć część obsady żegna się z produkcją, widzów czeka również powiew świeżości. W 1901. odcinku serialu, którego emisja zaplanowana jest na 13 stycznia, na Deszczowej pojawią się nowi sąsiedzi – Stefan i Hubert Buczak. W tych rolach zobaczymy Andrzeja Hausnera (znanego z serialu „Korona królów”) oraz jego syna Leona.

Już pierwsze spotkanie Hubert Buczaka z Lenką zapowiada intensywną relację – pełną emocji i nieporozumień. Wszystko rozpocznie się od sporu o psa – Sapera. Gdy psiak znów wymknie się z domu, Hubert uzna, że zwierzak jest bezpański i zatrzyma go w swoim ogrodzie. Wówczas Zduńska natychmiast ruszy czworonogowi na ratunek. Czy między młodymi bohaterami rozwinie się coś więcej? Tego dowiemy się już wkrótce.

W tym samym odcinku widzowie zobaczą też, jak Franka zostawia synka pod opieką Pawła i wyrusza do Bukowiny, by rzekomo odzyskać tam siły i odpocząć. Tak naprawdę jednak uda się do lekarza, który przyzna, że z jej zdrowiem dzieje się coś niedobrego.

W międzyczasie Werner, po ataku szerszeni w domu, zjawi się u Zduńskich z Sylwią, panią Olą i kotem. Niespodziewanie Adam dozna wstrząsu anafilaktycznego, co będzie wymagało natychmiastowego wezwania karetki.

Jak zakończą się wydarzenia z 1901. odcinka "M jak miłość"? O tym widzowie przekonają się już 13 stycznia.

1901. odcinek "M jak miłość", fot. MTL Maxfilm

1901. odcinek "M jak miłość", fot. MTL Maxfilm

1901. odcinek "M jak miłość", fot. MTL Maxfilm

1901. odcinek "M jak miłość", fot. MTL Maxfilm

Zobacz także: Koroniewska wróci do "M jak Miłość"? W sieci pojawiło się zaskakujące nagranie