"M jak miłość" to serial, który łączy pokolenia i od lat budzi ogromne emocje. Produkcja emitowana jest od 2000 roku i trwa do dziś, nieustannie dostarczając widzom nowych wrażeń. Joanna Koroniewska pożegnała się z serialem 13 lat temu, co dla fanów było dużą stratą. Jednak niedawno na Instagramie „M jak miłość” pojawiło się nagranie przedstawiające fragment pierwszego odcinka serialu z Gosią Mostowiak. Czy to znak, że Joanna Koroniewska wróci do kultowej produkcji?

"M jak miłość" udostępniło nagranie z Koroniewską. W komentarzach zawrzało

Telewizja Polska wzbudziła wiele emocji, dodając na social media fragment pierwszego odcinka serialu „M jak miłość”, wybierając akurat ten z Gosią Mostowiak. Nagranie pojawiło się również na oficjalnym Instagramie produkcji. Jak się okazało, celem nagrania była zapowiedź programu jubileuszowego oraz cyfrowo zrekonstruowanego pierwszego odcinka, które zostaną wyemitowane w Boże Narodzenie. To wszystko z okazji celebracji 25-lecia serialu.

Oprócz serialowej Małgosi, na nagraniu pojawia się również jej serialowa mama, Barbara Mostowiak, w którą wciela się Teresa Lipowska. Po dodaniu nagrania internauci nie kryli sentymentu. Piszą wprost, że chcieliby powrotu Joanny Koroniewskiej do serialu.

Brakuje @joannakoroniewska w tym serialu 😢

Mogłaby wrócić Gośka

Fajnie byłoby znowu zobaczyć oryginalną Gosię - piszą internauci

Czy Joanna Koroniewska planuje wielki powrót?

Joanna Koroniewska to aktorka, która początek swojej kariery zawdzięcza właśnie dzięki serialowi „M jak miłość”. To dzięki niemu jej nazwisko stało się znane w całej Polsce. Mimo że zrezygnowała z pracy w produkcji lata temu, do dziś jest często pytana zarówno w wywiadach, jak i w mediach społecznościowych o powrót do serialu. Ku rozczarowaniu wielu widzów, aktorka wcale nie planuje powrotu. Otwarcie mówi, że ten etap ma już za sobą i nie zamierza wracać na plan.

