Już jest! Najnowsza czołówka "M jak miłość" została udostępniona na fanpage'u ulubionego serialu Polaków. Nowa czołówka została wymuszona m.in. przez znaczącą zmianę obsady - niestety w nowym sezonie nie zobaczymy już Witolda Pyrkosza, który grał Lucka. Zabraknie również Olgi Frycz czy Andrzeja Młynarczyka. W czołówce nie widzimy również Kacpra Kuszewskiego, który kilka miesięcy temu oświadczył, że odchodzi z serialu.

Nowa czołówka "M jak miłość"

A co w czołówce pojawiło się nowego? U boku Uli widać jej nowego partnera, brata Andrzejka (M jak miłość: Andrzejek zostawi Marzenkę i wyprowadzi się z Siedliska?! Co w nowych odcinkach serialu?), który wyszedł z więzienia - to może oznaczać jedno - sporo namiesza w serialu! Czy przy Uli wyjdzie na prostą? A może wręcz przeciwnie - to Ula stanie się jego ofiarą?

Fani z pewnością się zastanawiają, czy Marcin będzie z Izą - nowa czołówka niestety w tym wątku wiele nie wyjaśnia - M jak miłość: Marcin trafi do więzienia?! Chodakowski znów będzie miał poważne kłopoty.

Nową czołówkę zobaczycie poniżej! Czy jest lepsza od poprzedniej? Zobaczcie i sami porównajcie.

Czekacie na nowy sezon?