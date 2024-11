Seriale true crime już od dłuższego czasu cieszą się ogromną popularnością wśród widzów i ten trend nie słabnie. Wystarczy spojrzeć na to, jakie emocje ostatnio wywołała kontynuacja serii Ryana Murphy’ego. Ekranizacja historii braci Menendezów, którzy zostali skazani na dożywocie za morderstwo własnych rodziców w Beverly Hills w 1989 roku, szybko zajęła pierwsze miejsce w rankingu Netfliksa. Za jej sprawą odżyła dyskusja na temat wyroku, jaki zapadł w sprawie młodych mężczyzn. Według jednej ze stron rodzice mieli znęcać się psychicznie, fizycznie i seksualnie nad synami. Prokuratura jednak dowodziła, że bracia zabili dla wielomilionowego majątku. Do dzisiaj przebywają w więzieniu w San Diego. Jeśli lubicie takie historie, mamy dla was kilka mocnych tytułów z serii true crime do polecenia.

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Dahmer”

Skoro już jesteśmy przy antologii „Potwory”, warto wspomnieć o poprzedniej części Ryana Murphy’ego, która również pojawiła się na Netfliksie. Mowa o serialu „Dahmer”. To odcinkowa historia jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców w Stanach Zjednoczonych. Znany jako „Kanibal z Milwaukee” ma na swoim sumieniu życia 17 młodych mężczyzn. Swoje ofiary zabijał w latach 1978-1991. Zbrodniarz gwałcił i torturował, a także dopuszczał się kanibalizmu i nekrofilii. Grający główną rolę Evan Peters zrobił niesamowite wrażenie na widzach, pokazując nie tylko zbrodnie Jeffreya Dahmera, ale również jego problemy psychiczne, relacje z ofiarami i dzieciństwo.

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Czarny ptak”

Jednym z najlepszych seriali true crime ostatnich lat, choć może nieco pomijanym w Polsce, jest „Czarny ptak”. Choć trudno uwierzyć w tę historię, twórcy inspirowali się faktami. James Keene to pewny siebie, młody mężczyzna z uśmiechem jak milion dolarów, który żyje z handlu narkotykami. Jego szczęście jednak wreszcie się kończy i trafia do więzienia na dziesięć lat. Wtedy FBI składa mu propozycję. Śledczy chcą, by Keene przeniósł się do zakładu dla wyjątkowo groźnych i zaburzonych przestępców, by wyciągnąć zeznania jednego z osadzonych. Jest nim Larry Hall, podejrzany o serię morderstw na młodych dziewczynach. Wszystkie dowody, a także jego zeznania wskazują na winę Halla. Ale on nie ma zamiaru ujawnić, gdzie schował ciała. „Czarny ptak” to trzymający w napięciu kryminał, który wchodzi do umysłu seryjnego mordercy. W tej przerażającej roli wybitnie spełnił się Paul Walter Hauser. W pewnym momencie Hall przyznał się do nawet 35 zabójstw. Przez długi czas w rodzinnej miejscowości uchodził jedynie za niegroźnego dziwaka.

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Schody”

O tym, że prawda jest często bardziej interesująca i niewiarygodna niż fikcja, wiedzą twórcy serialu „Schody”. Sprawa śmierci Kathleen Peterson w 2001 roku wywołała mnóstwo zwrotów akcji i znaków zapytania. Pewnej nocy pisarz Michael Peterson zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił wypadek. Na miejscu znaleziono jego żonę całą we krwi. Niestety nie udało się jej uratować. Wkrótce Peterson zostaje oskarżony o zamordowanie partnerki. Cała sprawa ciągnie się aż przez 15 lat. W trakcie dowiadujemy się szokujących informacji. Okazuje się, że byłą żona pisarza zmarła w bardzo podobnych okolicznościach. Przez cały czas zadajemy sobie pytanie: czy Peterson rzeczywiście mógł zabić swoją żonę, a może to wszystko konsekwencje nieszczęśliwego wypadku? W rolach głównych miniserialu wystąpili Colin Firth oraz Toni Collette.

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Ogrodnicy”

Do nietypowych i przez to wciągających seriali true crime należą „Ogrodnicy”. Brytyjska produkcja opowiada historię niepozornej pary, która pewnego wieczora zabija i zakopuje w ogródku w Nottingham rodziców kobiety. Susan Edwards i jej mąż Christopher Edwards przez 15 lat ukrywali tę mroczną tajemnicę. Ta oryginalna seria utrzymana w atmosferze czarnej komedii zaskakuje formą. Twórcy nie tylko pokazują motywy pary morderców, ale także ich skomplikowaną relację, a także skłonności do uciekania od rzeczywistości w świat fantazji. W „Ogrodnikach” wystąpili cenieni brytyjscy aktorzy Olivia Colman („The Crown”) oraz David Thewlis (seria „Harry Potter”).

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Pod sztandarem nieba”

Do zabójstwa z wyjątkowym okrucieństwem dochodzi w społeczności mormonów w połowie lat 80. W Salt Lake City ginie młoda Brenda Lafferty oraz jej córeczka Erika. Mroczna historia została opisana w głośnym reportażu Jona Kakauera „Pod sztandarem nieba. Wiara, która zabija” i zainspirowała twórców serialu. Morderstwo w małej, konserwatywnej społeczności wstrząsnęło całym krajem. Widzowie nie tylko odkrywają kolejne tropy podczas śledztwa, ale również z bliska przyglądają się funkcjonowaniu mormonów. Później seria wywołała spore kontrowersje wśród wyznawców. Główną rolę detektywa Jeba Pyre’a, który musi zadawać członkom własnej wspólnoty coraz więcej trudnych pytań i zaczyna kwestionować to, w co wierzy, zagrał Andrew Garfield.

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Des”

Innym wstrząsającym serialem o seryjnym mordercy jest brytyjska produkcja „Des”. Choć jesteśmy przyzwyczajeni do historii o zabójcach ze Stanów Zjednoczonych, na Wyspach również pojawiali się przerażający przestępcy. „Des” opowiada o Szkocie Dennisie Nilsenie, który przez pięć lat zwabiał do mieszkania chłopców i młodych mężczyzn, a później mordował swoje ofiary. Wpadł w ręce służb przez przypadek. Sąsiedzi zaczęli zgłaszać problemy z zatykającą się kanalizacją. Wkrótce znaleziono w niej fragmenty ludzkich ciał. Do strasznego odkrycia doszło 9 lutego 1983 roku na Cranley Gardens 23 w Londynie. Na szczególną uwagę zasługuje rola Davida Tennanta.

True crime podobne do serialu „Potwory”: „Niewiarygodne”

Pewnego dnia nastoletnia Marie Adler pojawia się na posterunku policji, by zgłosić gwałt. Prowadzący sprawę detektywi jednak nie wierzą w jej wersję wydarzeń i wkrótce dziewczyna odwołuje zeznania. To ściąga na nią krytykę w rodzinnym mieście. Wkrótce do włamań i napaści na tle seksualnych dochodzi w kolejnych miejscowościach, oddalonych od siebie o setki kilometrów. Śledcze Grace Rasmussen oraz Karen Duvall uważają, że to może być sprawka seryjnego gwałciciela. Kobiety ponownie przesłuchują Marie Adler i szukają kolejnych tropów. „Niewiarygodne. Prawdziwa historia gwałtu” to książka, która zdobyła Nagrodę Pulitzera. W rolach głównych wystąpiły Toni Collette, Merritt Wever oraz Kaitlyn Dever.

