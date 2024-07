Co będzie się działo w 653 odcinku "Na dobre i na złe". Zobacz zwiastun serialu! Piotr (Marek Bukowski) po śmierci Hany jest kompletnie załamany - i nie chce nawet polecieć do Izraela po syna. Wyjdzie z domu i wsiądzie do auta… Pechowo, już po kilku minutach chirurg będzie miał jednak wypadek. Wiktoria zakwestionuje decyzje przełożonego. A co jeszcze? Zobacz!

Reklama

Ciekawych zapraszamy do TVP2 na 20.40 23 listopada.

Zobacz także: Zofia Zborowska w "Na dobre i na złe". Co wydarzy się w nowym odcinku serialu? FOTOSTORY

Zobacz także

"Na dobre i na złe" odcinek 653.