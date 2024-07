1 z 9

Przed nami 660 odcinek „Na dobre i na złe”, w którym ważyć się będą losy Trettera (Piotr Garlicki) – oskarżonego o przyjęcie łapówki. „Chcieć to móc!” - hasło chwytliwe. Ale czy to wystarczy, by lekarz odzyskał dobre imię?

W kolejną środę Dębski (Bartosz Porczyk) nadal będzie ukrywał się przed policją… ale zakradnie się do szpitala, by odwiedzić nieprzytomnego Radwana (Mateusz Damięcki) – a na oddziale zauważy go Sylwia (Magdalena Turczeniewicz). Lekarka od razu wezwie ochronę, jednak Robert zdąży uciec.

