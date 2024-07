1 z 8

Przed nami kolejny, pełen emocji odcinek „Na dobre i na złe” - numer 656, emisja dziś o 20.40 w TVP2. Co tym razem wydarzy się w serialu? Czytaj fotostory.

Piotr (Marek Bukowski) przyleci w końcu z małym Kubą do Polski i przy okazji przywiezie też z Izraela rzeczy, które pozostawiła Hana. A w domu od razu odwiedzi go Przemek (Marcin Rogacewicz) – który wpadnie, by upewnić się, że przyjaciel na nowo jest w formie.

- Niespodzianka! Wsparcie przyszło... Rozpakowaliście się już?

ZWIASTUN 656 odcinka.

