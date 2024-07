1 z 8

Zapraszamy na 629. odcinek „Na dobre i na złe”. Co tym razem spotka bohaterów serialu? Julka Burska (Aleksandra Hamkało) nieopatrznie spowoduje kłótnie między Starską, a Latoszkiem. Za to Szczepan nie będzie tracić czasu i przy każdej okazji będzie podrywał Agatę. Doktor Zybert ulegnie wypadkowi, kto zatem przejmie jego obowiązki? To i wiele innych zawirowań w życiu lekarzy z Leśnej Góry już w środę w TVP2 o 20.40. A u nas gorące fotostory z tego odcinka Na dobre i na złe.

