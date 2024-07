A wtedy dziewczyna Miśka – Lidka (Andżelika Kujawiak) – wyciągnie broń.

- Jedziemy do szpitala... ale razem. Zszyjesz Miśka po cichu. Nikt się o niczym nie dowie! - Ktoś nas zobaczy, straciłbym pracę! - To nie była prośba... Przerażony, Janek pojedzie w końcu z bandytami do Leśnej Góry i na miejscu poprosi o pomoc Szczepana (Kamil Kula) – licząc na to, że przyjaciel dochowa tajemnicy. A Misiek ani na chwilę nie przestanie obu mężczyznom grozić. - Tylko żadnych numerów! Mam być cały czas przytomny, zrozumiano?(…) Czarny, jeśli stracę przytomność, zabij ich!