Mikołaj Roznerski z "M jak miłość" będzie miał romans w serialu! Adriana Kalska pójdzie w odstawkę?

Tomasz Ciachorowski zakończył niedawno współpracę z serialem "M jak miłość" . Ale fani polskich seriali i talentu młodego aktora mogą być spokojni - niebawem znów go zobaczą w serialowym hicie. Jak poinformował sam Tomasz, niebawem dołączy do obsady bardzo znanej produkcji. Roli już gratulują mu koledzy-aktorzy. Zobacz także: Czy Tomek Ciachorowski żałuje odejścia z „M jak Miłość”? Jego odpowiedź może zaskoczyć wielu fanów Tomasz Ciachorowski nowym lekarzem w Leśnej Górze! Tak, Ciachorowskiego już niebawem zobaczymy w "Na dobre i na złe" ! Zagra lekarza w szpitalu w Leśnej Górze, o czym napisał sam, na Instagramie. Lekarza jeszcze nie grałem. Serc też nigdy wcześniej nie reperowałem - pisze Ciachorowski. Pod wpisem dodał hasztagi: ❣️ #soon #workinprogress #idzienowe Wyświetl ten post na Instagramie. Lekarza jeszcze nie grałem. Serc też nigdy wcześniej nie reperowałem. ❣️ #soon #workinprogress #idzienowe Post udostępniony przez Tomasz Ciachorowski (@tomek_ciachorowski) Lis 30, 2019 o 6:38 PST Wiadomość bardzo spodobała się fanom talentu Ciachorowskiego. Pod wpisem zaroiło się od gratulacji, do których dołączyli też koledzy z ekranu. Extra man✌🏻😎 Gratulacje😀- napisał Mikołaj Krawczyk. Tomasz kilka tygodni temu zniknął z obsady "M jak miłość". Jak świetnie pamiętają wszyscy fani serialu, grał tam czarny charakter, Artura Skalskiego. Jego postać była postrachem jednej z głównych serialowych par - Izy (Ada Kalska) i Marcina (Mikołaj...