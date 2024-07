"Klan" to najdłużej emitowana polska telenowela, która od lat przyciąga ogromną liczbę widzów przed telewizory. Bohaterowie serialu stają się postaciami kultowymi (chociażby Rysiek czy Bożenka) a niektóre sceny przechodzą do historii polskiej telewizji. Przypomnijmy: Aktorzy "Klanu" pożegnali kultową postać. Ta scena przejdzie do historii serialu

W życiu serialowej Bożenki (Agnieszka Kaczorowska) nadchodzi prawdziwa rewolucja. Wszystko za sprawą pojawienia się jej biologicznej matki, alkoholiczki, która uciekła z odwyku. Młoda bohaterka będzie miała jeszcze większe problemy przez swoją rodzicielkę. Pewnego razu kobieta przyjdzie pijana do mieszkania Grażyny Lubicz.

Gdy kobieta zaśnie, Grażyna uda się do mieszkania córki, by poinformować ją o tym fakcie. Po powrocie do domu, okaże się, że drzwi wejściowe będą otwarte. Lecz biologicznej matki Bożenki nie będzie, a razem z nią zniknie... kilka sprzętów AGD. Jak się zakończy cała historia? Przekonamy się już w tym tygodniu.

