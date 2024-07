Na fali popularności "Playboya" z udziałem Marty Wierzbickiej, młoda aktorka jeszcze chętniej zaczęła pokazywać się na salonach i udzielać wywiadów. W jednym z nich wyznała ostatnio, że szum wokół tej publikacji nie do końca jej odpowiada. Przypomnijmy: "Mam nadzieję, że ludzie szybko zapomną o nagiej sesji"

W wywiadzie dla popularnego blogera "ohPatryk" Wierzbicka analizuje również swoje aktorskie dokonania w "Na Wspólnej". Celebrytka przyznaje, że zdaje sobie sprawę z dość mizernego poziomu serialu, ale i tak nie zamierza z niego rezygnować. Dodaje jednak, że były takie momenty, w których myślała o odejściu z produkcji:



To jest głupia, tandetna telenowela, ale mimo wszystko kilka milionów osób siada codziennie przed telewizorem i ogląda. Oglądam ja, oglądają również ci ostro krytykujący Na Wspólnej. Jestem szczęśliwa, że w nim gram, bo bez niego bym nie istniała, nikt by mnie nie zauważył. Kilka dróg mam niestety zamkniętych, lecz otworzyła się inna. Gram już parę lat i naprawdę to lubię, choć chciałoby się coś zmienić. Pojawiają się nowe postacie i wątki, lecz mimo to odczuwam już pewne zmęczenie materiału - wyznała w wywiadzie.