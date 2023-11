Reklama

Ostatnie odcinki "M jak miłość" przypominają bardziej serial sensacyjny niż historię o wielopokoleniowej rodzinie. W 1390 odcinku obejrzymy dalszy ciąg emocjonującej historii Marcina (Mikołaj Roznerski), który porwał ze szpitala swoją córkę.

Udało mu się opuścić teren szpitala i ukryje się z małą Mają w Grabinie. Tymczasową kryjówką będzie dom Kolędy, o całej sprawie będzie zaś wiedział jego adwokat, Andrzej oraz Barbara. Ich pomoc sprawi, że Chodakowski znajdzie bezpieczne schronienie przed Arturem, który nadal prawnie jest ojcem Mai.

M jak miłość: Artur śledzi Marcina

Sielanka nie będzie trwała długo i plany Marcina pokrzyżuje choroba córeczki.

Chodakowski planował zgłosić się na policję, opowiedzieć całą historię i oskarżyć Artura o sfałszowanie wyników testów DNA. Cały plan został starannie przemyślany i miał być zrealizowany przy pomocy Andrzeja Budzyńskiego.

Ale Maja nagle zachoruje i Chodakowski zdecyduje się jechać z nią do szpitala. Nie wie jednak, że jest śledzony przez Artura. Na miejscu Skalski wzywa policje i doprowadza do aresztowania Marcina pod zarzutem porwania dziecka. Chodakowski trafia do aresztu, a Maja zostaje przekazana Arturowi, który nadal podaje się za jej biologicznego ojca.

Kolejne odcinki będą równie emocjonujące. Czy Marcinowi uda się udowodnić, że Maja jest jego córką?

