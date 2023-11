Kasia nie ukrywa, że jednym z najważniejszych momentów na planie serialu przeżyła wtedy, gdy jej bohaterka straciła wzrok.

Dla mnie szalenie ciekawym wątkiem, w którym grałam, był ten, kiedy Kinga straciła wzrok. To było prawie na samym początku serialu. Fajne towarzystwo i równie interesujący wątek był na ul. Łowickiej, czyli tam, gdzie mieszkaliśmy po studencku w jednym mieszkaniu z młodzieżą. To były super sceny, świetna energia, to był fantastyczny czas - zdradziła w rozmowie z "Super Expressem".