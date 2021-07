Marcin Mroczek odchodzi z "M jak miłość"? Aktor zamieścił zaskakujące pożegnanie!

Już niedługo ruszy emisja nowych odcinków "M jak miłość'! Co wydarzy się w uwielbianym przez widzów serialu? Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Te pytania przez całe wakacje z pewnością zadawali sobie fani "M jak miłość". Ostatnio okazało się, że w nowych odcinkach sporo emocji przyniesie m.in. wątek Artura (Tomasz Ciachorowski) oraz Julki (Joanna Kuberska) i Pawła (Rafał Mroczek). Teraz okazuje się, że również u Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) będzie się działo! Włamywacz w domu Kingi i Piotrka w "M jak miłość" Według najnowszych informacji magazynu "Świat Seriali" w najnowszej odsłonie "M jak miłość" w domu Kingi i Piotrka pojawi się włamywacz (w tej roli Maciej Malczewski)! W 1454. odcinku złodziej będzie próbował wkraść się do środka przez balkon. Kinga usłyszy hałas i zauważy obcego mężczyznę. Zaskoczony złodziej spadnie z balkonu i będzie potrzebował pomocy! Przerażona Zduńska wezwie pogotowie. Po jakimś czasie Kinga odwiedzi go nawet w szpitalu. Mężczyzna oszuka Zduńską, że przez upadek z jej balkonu stracił czucie w nogach! Przepraszam... To był mój pierwszy raz. Potrzebowałem kasy, bo w domu bieda - mężczyzna będzie kłamał w rozmowie z Kingą. Co zrobi Zduńska? Jak informuje "Świat Seriali", uwierzy złodziejowi i będzie chciała wesprzeć go finansowo! Jak na jej plany zareaguje Piotrek? Czy on również uwierzy w słowa włamywacza? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Przypominamy, że serial "M jak miłość" miał wrócić na antenę TVP2 już 2 września, jednak władze stacji poinformowały ostatnio, że pierwszy odcinek nowego sezonu serialu zobaczymy w innym terminie. Zobacz także: Premiera seriali TVP...