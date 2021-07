Gwiazda "M jak miłość" jest w ciąży! To będzie jej kolejne dziecko

Gwiazda "M jak miłość" ogłosiła wspaniałą nowinę! Odtwórczyni roli Anety Kryńskiej w "M jak miłość" opublikowała urocze zdjęcie z ciążowymi krągłościami. Ilona Janyst razem z mężem Pawłem Janystem spodziewają się drugiego dziecka!

Ilona Janyst postanowiła na swoim Instagramie, pochwalić się uroczymi zdjęciami z mężem. Aktorka ogłosiła radosną nowinę, publikując poruszającą fotografię z mężem stojąc na skraju... pola kapusty! Ilona Janyst zamieściła urzekający opis pod zdjęciem:

Na okrągło🤰🏻Runda druga!

My belly is getting round cause it’s a round two, Baby! (see what I did there?😎) - napisała na swoim Instagramie.