"M jak miłość": Dramatyczne poszukiwania Mateusza Mostowiaka. W ten sposób Krystian Domagała zniknie z serialu?!

Mateusz Mostowiak w "M jak miłość" zniknie w tajemniczych okolicznościach! Uda się go odnaleźć? Co się stanie po wakacjach z synem Marka?

W "M jak miłość" po wakacjach dojdzie do kolejnego dramatu. Mateusz po rozstaniu z Lilką będzie całkowicie załamany, a bliscy zaczną się o niego obawiać. Chłopak po tym, jak Lilka powiedziała mu o rozwodzie pójdzie nad rzekę w Grabinie i w akcie desperacji będzie skłonny skoczyć, ostatecznie jednak wrzuci do wody dwie obrączki. Niestety ta sytuacja nie zakończy jego dramatu i chłopak zaginie. Co zrobią najbliżsi?

Dramatyczne poszukiwania Mateusza Mostowiaka w "M jak miłość"! Co się stało z synem Marka?

Mateusz w "M jak miłość" przed wakacjami napisał rodzinie jedynie krótką wiadomość z prośbą, aby go nie szukali i ślad po nim zaginął. Po tym jak nikt z rodziny nie mógł się skontakować z chłopakiem, jego zaginięcie zostało zgłoszone na policję, ale to nadal nie rozwiązało sprawy. Szybko okaże się, że nie tylko Barbara Mostowiak zadręcza się o wnuka, ale za całą sytuację obwinia się też matka Lilki. Jak informują superseriale.se.pl kobieta poprosi Staszka, aby zrobił wszystko, co w jego mocy i znalazł Mateusza. Usłyszy jedynie, że to nie będzie wcale proste!

Zdjęcia i dane Mateusza są zarejestrowane w policyjnej bazie danych. Jeśli jakiś funkcjonariusz go rozpozna, gdzieś wylegitymuje - powie Staszek

To nie pomoże Krystynie Banach zagłuszyć wyrzutów sumienia! Kobieta uważa, że źle wychowała córkę i to przez nią zaginął Mateusz i jego najbliżsi nie wiedzą, co się z nim dzieje, a przecież tyle dla nich zrobił i to dzięki jego interwencji Lilka nie targnęła się na własne życie:

Jeśli coś mu się stało, to ja sobie do końca życia nie wybaczę, że to wszystko przez moją córkę! Boże, jak ja ją wychowałam!

Kiedy zacznie się robić dramatycznie, Mostowiakowie o pomoc w odnalezieniu Mateusza poproszą też Marcina Chodakowskiego, który razem z Jakubem Karskim prowadzi agencję detektywistyczną. Wiele jednak wskazuje na to, że chłopak wcale nie chce zostać znaleziony!

Niedawno na oficjalnym koncie serialu na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie Krystiana Domagały, które zachwyciło fanki "M jak miłość". Internautki są zachwycone metamorfozą Mateusza, który wygląda bardzo dojrzale!

W ostatnim czasie z "M jak miłość" pożegnała się Monika Mielnicka, która grała Lilkę oraz Paweł Deląg, wcielający się w kontrowersyjnego pisarza Michała Ostrowskiego. Ogromne emocje wywołała w sieci informacja o powrocie do serialu Kacpra Kuszewskiego, jednak aktor ostatecznie rozwiał te wątpliwości i przyznał, że trzy lata temu ostatecznie pożegnał się z "M jak miłość".

Krystian Domagała wcielał się w postać serialowego Mateusza Mostowiaka w "M jak miłość" przez ponad 19 lat. Decyzja aktora o odejściu z serialu poruszyła widzów hitu TVP2.