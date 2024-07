Małgorzata Socha wraca do pracy po urodzeniu drugiego dziecka. Gwiazda już za kilka dni ponownie pojawi się na planie zdjęciowym "Przyjaciółek". Podczas wtorkowego balu z okazji urodzin firmy Apart, aktorka pojawiła się na salonach pierwszy raz po urodzeniu Basi. Wyglądała świetnie! Małgosia Socha nie ukrywa, że cieszy się z powrotu do serialu.

Co będzie się działo w życiu jej bohaterki Ingi? Zdradziła to tylko Party.pl! Odpowiedź w materiale wideo!

Wracam, ale przyznam, że z duszą na ramieniu. Niestety, moja głowa i moje myśli będą częściowo w domu, częściowo w pracy. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko pogodzić. Myślę, że mam najcudowniejszy zawód na świecie - mówiła Socha w "Dzień dobry TVN".

A czy Małgosia będzie zabierać córeczki na plan "Przyjaciółek"?

Czasami zabieram. Ale to też jest dla mnie trudne, bo ciągle myślę co się dzieje z dziećmi, a muszę być skupiona tu i teraz na planie - zdradziła aktorka w DDTVN.

Czekacie na nowe odcinki serialu?

Małgorzata Socha wróciła na salony! Po raz pierwszy po porodzie pojawiła się na imprezie z okazji 40-lecia marki Apart.

Gwiazda już w marcu wraca na plan "Przyjaciółek".