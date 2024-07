W wiosennej ramówce zabraknie wprawdzie serialu "Rodzinka.pl", ale Małgorzata Kożuchowska w najbliższych miesiącach nie będzie narzekać na brak zajęć. Gwiazda występuje w teatrze, a nowy rok przywitała podpisaniem kolejnego lukratywnego kontraktu. Tym razem związała się z największą polską marką odzieży i galanterii "Ochnik". Przypomnijmy: Pierwszy sukces Małgorzaty Kożuchowskiej w tym roku. Podpisała duży kontrakt

Aktorka we wspomnianej "Rodzince.pl" pokazała swój talent komediowy, a to postanowili wykorzystać producenci innego telewizyjnego hitu. Grupa ATM poinformowała właśnie, że Małgorzata Kożuchowska wystąpi gościnnie w jednym z odcinków nowego sezonu kultowego już serialu "Świat według Kiepskich". Kożuchowska wcieli się w rolę... gwiazdy. Można więc przypuszczać, że odnajdzie się w niej śpiewająco i po raz kolejny zaprezentuje widzom swoją bardziej wesołą i dowcipną stronę. Ciekawe, co na to wszystko Ferdek Kiepski? ;)

Obejrzycie odcinek "Kiepskich" z udziałem Kożuchowskiej? Zapowiada się interesująco.

