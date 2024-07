Małgorzata Kożuchowska już nie chce być Boska? Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że aktorka chce zrezygnować z roli w serialu "Rodzinka.pl", który jest wielkim hitem Telewizji Publicznej. Bez aktorki kontynuowanie serialu nie byłoby możliwe. Czy Tomasz Karolak i Maciej Musiał stracą przez Kożuchowską pracę? Dostaliśmy oficjalne oświadczenie TVP w sprawie odejścia Kożuchowskiej z serialu "Rodzinka.pl".

W związku z artykułem „Kożuchowska rzuca Rodzinkę.pl” opublikowanym 19 listopada br. w dzienniku „Super Express” i na stronie internetowej SE.pl, Telewizja Polska informuje, że zawiera on całkowicie nieprawdziwe treści, które nie były weryfikowane ani u Rzecznika prasowego, ani w Centrum Informacji TVP. Informacja, jakoby Pani Małgorzata Kożuchowska chciała zrezygnować z roli w 8 serii „Rodzinki.pl”, jest nieprawdziwa. Umowa pomiędzy Telewizją Polska S.A. a Panią Małgorzatą Kożuchowską na kontynuację serialu została podpisana w czerwcu br., a obecnie Telewizja Polska S.A. prowadzi prace przygotowawcze do zdjęć, które rozpoczną się w grudniu 2015 r. i potrwają do lutego 2016 r.