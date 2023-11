Chodakowska wyzna przyjaciółce, że umówiła się z Kamilem, ale jeszcze nie poszła na spotkanie:

- Zrobiłam coś, z czym… nie do końca czuję się w porządku.(...) Chodzi o Kamila...

- Jezu... Przespałaś się z nim?!

- Oszalałaś?! Nie! Umówiłam się z nim... na kawę.

- Nie przesadzasz trochę? Kawa ze starym kumplem to nic takiego... Do piekła za to nie pójdziesz.

- Andrzej jeszcze o niczym nie wie...

- Ale do czyśćca… może jednak trafisz, kotku!