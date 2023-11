1 z 4

1436 odcinek „M jak miłość” będzie pełen emocji. Magda po latach będzie chciała spotkać się z Kamilem, który wrócił do Warszawy. O wszystkim powie Andrzejowi, aby ten miał jasną sytuację. Po powrocie do domu źle się poczuje, kiedy zażyje pigułkę wrzuconą do jej leków przez Andrzeja. Niestety nie jest to jej lek na serce, a narkotyk, który przez przypadek zgubił Łukasz.