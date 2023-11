Takich dramatycznych wydarzeń w „M jak miłość” nikt się nie spodziewał! W dodatku to Andrzej sprawi, że Magda będzie mogła umrzeć. W ich mieszkaniu Łukasz przechowuje narkotyki, pech sprawi, że Budzyński znajdzie jedną tabletkę i będzie myślał, że to lekarstwo na serce, które przyjmuje Magda. Niczego nieświadomy wrzuci pastylkę do pudełka z lekami swojej partnerki. W 1432 odcinku, który zobaczymy 24 marca Magda zażyje narkotyk z myślą, że wzięła swój lek! Co się stanie potem?

Reklama

Zobacz także: Marcin oświadczy się Izie, ale przed zaręczynami odwiedzi grób bardzo bliskiej mu osoby: "Nigdy o tobie nie zapomnę"