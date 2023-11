Dramatu z synem Marty w "M jak miłość" ciąg dalszy! Relacja Łukasza i Andrzeja, po zażyciu przez Magdę narkotyku chłopaka, będzie bardzo zła. Przez nieuwagę chłopaka, Chodakowska zażyje tabletkę z kokainą, którą zostawił on w łazience. Magda trafi do szpitala i zapadnie w śpiączkę. Kiedy lekarze powiedzą Budzyńskiemu, co jest powodem tak złego stanu zdrowia Magdy, ten nigdy nie daruje tego Łukaszowi. W końcu zmieni zdanie na temat chłopaka, którego traktował jak syna!

