Maciej Musiał to zdecydowanie najpopularniejszy aktor młodego pokolenia w Polsce. 18-letni gwiazdor ma już ogromne rzesze fanek, a media często porównują go do Justina Biebera. On sam potrafi też podnieść temperaturę wokół własnej osoby. Przypomnijmy: Musiał opowiedział o swoim dziewictwie

Teraz porównań do Biebera może być jeszcze więcej - kilka dni temu internet obiegły zdjęcia nagiego wokalisty, który z gitarą paradował po swoim domu robiąc żart... babci. Niebawem w pełnym negliżu zobaczymy również Musiała, który rozbierze się na planie serialu "Rodzinka.pl" - jak informuje serwis SwiatSeriali.pl, jego bohater rozbierze się podczas gry w tzw. "rozbieranego" i to kompletnie. Świadkami całej sytuacji będą również serialowi rodzice Maćka - Tomasz Karolak i Małgorzata Kożuchowska.

Przewidujemy, że liczba nastolatek śledzących serial drastycznie wzrośnie. Będzie chcieli zobaczyć nagiego Musiała na ekranie swoich telewizorów?

