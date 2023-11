W "M jak miłość" górę będą brały emocje! Marcin dowie się o ciąży Izy! Jak to przyjmie? Rzuci się na Artura! Co tym razem powie mu rywal? Za to Franek wymyśli jak uciec od Natalki. Czy zrozumiał, że kocha Justynę? A co u Marii i jej tajemniczego pracodawcy? Zobacz zwiastun "M jak miłość"!

Emisja odcinków 1323-1324 w TVP2 już 23 i 24 października! Będziecie oglądać?

Franek kocha Justynę?