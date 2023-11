- Zwariowałeś?! Jestem przerażona, nie wiem, skąd ma mój telefon! Przecież zmieniłam numer! Poza tym… wydaje mi się, że od kilku dni… że ktoś mnie obserwuje. Boże, Franek, ja zaczynam wariować! Myślałam, że mam to już za sobą, że nigdy go już nie zobaczę. A kiedy go usłyszałam… Znowu poczułam się, jak… jak wtedy, kiedy mnie pierwszy raz uderzył. Pamiętam ten szok, strach i swoją bezradność…