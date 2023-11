1 z 17

Julia Wróblewska od 10 lat wciela się w postać serialowej Zosi w "M jak miłość". Zaczynała jako słodka rezolutna blondyneczka, której tata zmarł. Zaopiekował się nią jego przyjaciel, Tomek Chodakowski. Z czasem mężczyzna zaadoptował Zosię.

Wtedy była małą 9-latką. Teraz? To już prawie kobieta!

Julia Wróblewska ma już 19 lat, zdawała w tym roku maturę i jak na razie nie wybiera się na żadne studia. Chce zastanowić nad sobą, nad tym, co interesuje ją w życiu. Nie w chce iść do szkoły aktorskiej, ale nie rezygnuje też z pracy w serialach. Po maturze pojechała do Hiszpanii na wakacje.

