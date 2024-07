Julia Wróblewska wyprowadzi się z Polski? Młodziutka aktorka, znana z serialu "M jak miłość" ma zupełnie nowy pomysł na życie. Po zdaniu matury, gwiazda chce zmienić miejsce zamieszkania. Opuści Polskę na rzecz... słonecznej Hiszpanii! Julia Wróblewska zdaje maturę m.in. z języka hiszpańskiego. Informację o przeprowadzce córki, zdradziła mama Julii w wywiadzie dla "Faktu". Maturzystka planuje rok przerwy przed pójściem na studia. Chce zamieszkać w Hiszpanii, by m.in. uczyć się języka.

Reklama

Julia chce sobie zrobić rok przerwy. Planuje pojechać na tzw. wymianę do pewnej rodziny, u której zamieszka i gdzie będzie mogła uczyć się języka przez 8 godzin dziennie - powiedziała Anna Wróblewska w wywiadzie dla tabloidu.

Zobacz też: Julia Wróblewska wrzuciła selfie z matury! Za podobne Maciej Musiał miał spore problemy...

Julia Wróblewska odejdzie z "M jak miłość"?

Czy zmiana miejsca zamieszkania oznacza, że Julia Wróblewska zniknie z serialu "M jak miłość"? Co stanie się z jej postacią, czyli serialową Zosią? Okazuje się, że przeprowadzka Julii do Hiszpanii nie jest jednoznaczna z rezygnacją aktorki z grania w serialu. Z pewnością jednak obecność gwiazdy w show-biznesie zostanie ograniczona.

Serial nie będzie dla niej problemem, przecież ona nie bywa codziennie na planie. Jeśli będzie taka potrzebna wsiądzie w samolot i przyleci na 3 dni do Polski - zdradziła mama Julii Wróblewskiej w "Fakcie".

Julia Wróblewska nie powiedziała jednak ostatniego słowa, jeśli chodzi o karierę aktorską. Młoda gwiazda nadal chce rozwijać się w tym kierunku. W Hiszpanii chciałaby nie tylko uczyć się języka i poznawać tamtejszą kulturę, ale również ma plan, by przygotowywać się do egzaminu do szkoły teatralnej. Czy ostatecznie tak się stanie, czas pokaże. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN", aktorka wspominała również o studiowaniu iberystyki. Bez względu na to, który kierunek wybierze Julka, życzymy powodzenia!

Zobacz także

Polecamy: Co pomaga w nauce – jedzenie i muzyka, które poprawiają koncentrację i pamięć

Julia Wróblewska w tym roku przystępuje do egzaminu dojrzałości. Zamieściła w sieci fotkę z matury z matematyki.

Instagram/Julia Wróblewska

Reklama

Po zdaniu wszystkich egzaminów, aktorka planuje wyjechać z Polski. Będzie mieszkać w słonecznej Hiszpanii.