W mediach pojawiły się informacje, że Tomek Chodakowski umrze w "M jak miłość", a Andrzej Młynarczyk odejdzie z serialu!

Zapytaliśmy produkcji "M jak miłość" czy to prawda, ze Tomek umrze, a Młynarczyk opuszcza serial na stałe?

Co się stanie z postacią Tomka w "M jak miłość"?

W tej chwili mogę zdradzić, że w odcinku 1311. Tomek Chodakowski wybudzi się ze śpiączki, będzie wtedy przy nim jego ukochana Joasia. Zachęcamy do oglądania premierowych odcinków "M jak miłość" już od 28 sierpnia - powiedziała nam Karolina Baranowska z biura PR serialu MjM.

Produkcja nie potwierdza, ani nie zaprzecza informacjom, że Tomek umrze w serialu. Jednak trzyma w nas w napięciu do końca. Po wakacjach zobaczymy dopiero 1307 odcinek "M jak miłość". Zostaje nam czekać do października w napięciu co tak na prawdę stanie się z Tomkiem Chodakowskim.

Tomek Chodakowski jest w śpiączce po tym jak bandyta ugodził go nożem z zemsty.

Jeśli Tomek umrze to oznacza, że Andrzej Młynarczyk odchodzi z serialu na stałe.

Andrzej Młynarczyk grał w serialu 10 lat.