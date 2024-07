W "M jak Miłość" baby boom :) W dzisiejszym 1193. odcinku (19 stycznia) Agnieszka (Magdalena Walach) wyznaje w końcu Tomkowi (Andrzej Młynarczyk), że zostanie ojcem - a policjant wcale nie tryska radością. Tymczasem Asia (Barbara Kurdej-Szatan) szykuje kolejną „niespodziankę" też jest w ciąży?

Co wydarzy się w serialu?

Chodakowski nie może uwierzyć w „newsa”, który właśnie usłyszał… i nawet nie próbuje udawać, że się cieszy. A Olszewska wyznaje tylko:

- Niczego od ciebie nie chcę… Nie musisz brać w tym udziału. Nawet nie powinieneś o tym komukolwiek mówić! Boże, Tomek, zrozum... Z mojej strony to tylko asekuracja, na wypadek gdyby coś mi się stało… Muszę wiedzieć, muszę mieć pewność, że wtedy ty się zajmiesz… naszą córką.

Tymczasem Asia czeka na ukochanego - i wręcz promienieje z radości. A gdy policjant wraca w końcu do domu... wręcza mu test z apteki – na którym widać dwie kreski.

- Jestem w ciąży… Boże, Tomek, będziemy mieli dziecko!(...) Ja wiem, że nie chciałeś jeszcze jednego dziecka i tak naprawdę zgodziłeś się tylko ze względu na mnie, ale jestem taka szczęśliwa… I jak to by było cudownie, gdyby się okazało, że to dziewczynka, że będziemy mieli córeczkę! Nie cieszysz się?