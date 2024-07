3 z 7

Magda (Anna Mucha) postanowi pomóc Maćkowi (Franciszek Przanowski) – chłopcu, z którym zaprzyjaźnili się Zduńscy. Ojciec małego – Romanowski (Robert Wabich) - znów trafi do szpitala. A Chodakowska zaproponuje, by Maciek zamieszkał z nią i Olkiem. I zrobi wszystko, by znów się uśmiechał...