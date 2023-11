W 1332. odcinku "M jak miłość" Natalka i Franek powiedzą sobie sakramentalne "tak". Emisja tego odcinka już w poniedziałek 27 listopada o 20:50 w TVP2. A jak dojdzie do ich ślubu? Przecież do tej pory Franek był niezdecydowany... Nie wiedział już czy kocha Justynę (Olga Kalicka) czy Natalkę (Marcjanna Lelek)? Jak leśnik poukładał sobie to w głowie? Co na "szybki ślub wnuczki" powie Barbara Mostowiak, która dopiero co pożegnała męża i będzie w żałobie?

Reklama

Zobaczcie wideo!

Zobacz także: Wspominamy Witolda Pyrkosza, a także innych aktorów z "M jak miłość", którzy odeszli WIDEO

Więcej: Jak żona i przyjaciele wspominają Witolda Pyrkosza? Zobacz również zdjęcia z pierwszych odcinków "M jak miłość"!

Sprawdź koniecznie: M jak miłość: Ala spotyka się z kochankiem! Paweł dowiaduje się, że żona jest w ciąży! ZWIASTUN

Natalka i Franek wezmą ślub.

Reklama