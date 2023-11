6 listopada 1327. odcinek "M jak miłość", a w nim:

Reklama

Ala (Olga Frycz) panikuje, nie wie co robić. Jest w ciąży z Markiem, a kochanek chce by powiedziała mężowi prawdę, bo inaczej, on to zrobi! Ala zbierze się na odwagę... Jak zareaguje Paweł i co na to mała Basia? Zobacz zwiastun poniedziałkowego odcinka "M jak miłość".

Zobacz: Niewinny internetowy flirt czy już zdrada

Z wideo dowiesz się także co u Madzi i Budzyńskiego, co nowego wymyśli Aneta by uprzykrzyć Chodakowskiej życie?

Zobacz także: "M jak miłość": Ala jest w ciąży! Z kim? Czy powie Pawłowi o romansie?

Reklama