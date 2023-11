Reklama

Co dalej z wątkiem Iza, Artur i Marcin? W Kulisach "M jak miłość" Mikołaj Roznerski zdradził, co wydarzy się po wakacjach! Serialowy Marcin zdradził, że będzie walczyć o Maję (Anna Wierzchoń) i Izę. Czy pomoże mu w tym Ania (Maria Pawłowska)? A może sama ma w tym jakiś interes by zbliżyć się do Chodakowskiego?

Przed nami 1377. odcinek serialu, którego emisja 29 maja (wtorek). A w nim? Marcin wynajmie detektywa, byłego policjanta, by śledzić Izę i Artura. Grzesiek (Grzegorz Wolf) będzie miał szerokie powiązania w policji i laboratoriach. Dlatego będzie mógł pomóc Marcinowi. W ostatnim odcinku zdesperowany Chodakowski włamie się do domu Izy, żeby zabrać smoczek Mai do badań DNA!

Czy Marcin będzie z Izą?

Mikołaj Roznerski będzie zadowolony z bohaterskiej postawy Chodakowskiego i tego, że nie zostawi Izy oraz córki.

- Marcin chce dowieść swojej racji. Jest tatą Mai i chce walczyć o swoje dziecko jak wydaje mi się każdy ojciec, który by się znalazł w takiej sytuacji. Łapie się wszystkich możliwości, żeby dowieść swojego ojcostwa. Dojście do tych wyników badań poprzez sposób nielegalny wydaje mu się w tym momencie jedynym rozwiązaniem. Boi się konsekwencji jakie mogą spotkać Maję, Izę, Szymka i jego. Nie ma nic do stracenia, musi zawalczyć o swoje dziecko. Jest gotowy na każde starcie z Arturem... - wyznał w Kulisach MjM aktor.

A co z Anią? Niedawno Maria Pawłowska wrzuciła zdjęcie, które sugerowało, że jednak połączy ją coś więcej z Marcinem.

W 1377. odcinku "M jak miłość" w walce o dziecko Marcinowi będzie pomagać Ania.

- Relacja z Anią w dalszym ciągu się rozwija. Marcin ma słabość do tej dziewczyny. Ania usiłuje naprawić swoje błędy, Marcin to widzi i docenia - dodał Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Czekacie na to co będzie dalej?

Ania będzie obecna w życiu Marcina i Szymka.

Maria Pawłowska zdradziła, że w jednym z odcinków na pewno zje śniadanie z Marcinem...

Chodakowski nie odpuści walki o Maję, czy o Izę też?