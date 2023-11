Jak informuje portal superseriale.se.pl Ania ostro oceni Izę i zarzuci jej, że jest złą matką.

Trzeba czasem dużej determinacji, żeby udowodnić swoje ojcostwo. W polskim prawodawstwie to matka zawsze ma rację. Nawet, jeśli ewidentnie kłamie, mataczy i oszukuje zwyczajnie przyjęło się uważać, że miejsce dziecka jest właśnie przy niej. A przecież życie pisze różnie scenariusze i bywa tak, że to ojciec zdecydowanie bardziej nadaje się do bycia rodzicem niż matka- napisze w swoim artykule.