Reklama

Wszyscy czekają, na to by Iza pozbyła się Artura (Tomasz Ciachorowski) i w końcu mogła tworzyć szczęśliwą rodzinę z Chodakowskim (Mikołaj Roznerski), ich córką i jego synem. Jednak ciągle nie wiadomo czy to marznie się spełni. Nie tylko Artur stoi na drodze do szczęścia Izy (Adriana Kalska). Jeśli wierzyć zdjęciu z planu serialu, Ania (Maria Pawłowska) w nowym sezonie po wakacjach pójdzie z Marcinem do łóżka, a to raczej przekreśla happy end między Izą a Marcinem :(.

Przyłapana w męskiej koszuli, kolacja ze śniadaniem - napisała Pawłowska pod zdjęciem.

Instagram

Przypomnijmy, że w 1370 odcinku "M jak miłość" Marcin zerwie z Anią przez artykuł o jego prywatnym życiu. Marcin będzie wściekły, że - tak jak kiedyś Iza, teraz ona nadszarpnie jego zaufanie.

Zobacz: Czy powinnam wybaczyć zdradę? Najpierw trzeba odbudować zaufanie

Co na to wszystko fani serialu? Opinie są skrajne od:

Mam nadzieję, że to Ania będzie u boku Marcina bo to ciekawa postać i chętnie się ją ogląda na ekranie.

...do:

Lubie cię jako aktorkę, ale w serialu Ania to porażka.

Może to Olka koszula? Wolałabym, żeby była Olka - czytamy komentarze pod zdjęciem.

Co na to wszystko Maria Pawłowska?

Ale wywołałam burzę - podsumowała to również komentując wpisy fanów serialu.

A przecież w serialu musi się coś dziać, prawda?

Zobacz także: "M jak miłość": Artur skrzywdzi Maję?! Co zrobi Marcin?

Tymczasem walka o dziecko między Arturem i Marcinem w serialu trwa.

Mat. prasowe

Reklama

Myślisz, że Anka bardziej psuje do Marcina?