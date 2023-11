1 z 8

To już pewne kolejna bardzo lubiana postać z "M jak miłość" zniknie z serialu. Jakiś czas temu poinformowaliśmy, że Piotr Nerlewski który wciela się w postać serialowego Franka Zarzyckiego - młodego leśnika, postanowił odejść. Aktor napisał dwa dni temu, że to był jego ostatni dzień zdjęciowy na planie "M jak miłość". Co napisał aktor? Czy zdradził powody odejścia? I najważniejsze jak skończy jego postać? Czy tak jak serialowy Tomek Chodakowski zostanie uśmiercony?

Przeczytajcie wpis Piotra Nerlewskiego na następnej stronie.

Wątek Natalii (Marcjanna Lelek) i Franka jest bardzo lubiany i fani będą zawiedzenie, że Franke, który właśnie oświadczył się Mostowiakównie, jednak nie wytrwa przy jej boku.

Zobacz: Ostatni odcinek "M jak miłość" z udziałem Andrzeja Młynarczyka. Aktor zdradził nam powody odejścia z serialu