"M jak miłość": Paweł zdradzi Julię z Kaliną?

Kalina (Karolina Sawka) to szefowa Pawła. To właśnie ona poprosiła Zduńskiego, aby pomógł jej przyjaciółce i wziął z nią fikcyjny ślub. Okazuje się jednak, że dziewczyna sama zakochała się w swoim podwładnym. Jak donosi "Świat Seriali", w 1390. odcinku "M jak miłość" Paweł otrzyma nagły telefon od Kaliny. Okaże się, że dziadek dziewczyny zmarł. Paweł pojedzie do szefowej i zacznie ją pocieszać. Ta nagle namiętnie pocałuje Zduńskiego! Chłopak, zamiast odskoczyć, odwzajemni jej czułości. Później, jak gdyby nigdy nic, wróci do Julii... Czy zdradzi swojej ukochanej, co zaszło między nim a Kaliną? Dowiemy się tego już 16 października!

