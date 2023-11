1 z 9

Ula o krok od zerwania, Maria znów romansuje, a Wojtek… tropi seryjnego mordercę! Zapraszamy na kolejny tydzień z „M jak Miłość” - i nową dawkę emocji! Co tym razem wydarzy się w serialu?

Janek (Tomas Kollarik) – z każdym dniem bardziej zakochany – zacznie naciskać na Ulę (Iga Krefft), by zaczęli przygotowania do ślubu i powiedzieli o zaręczynach bliskim. Co na to Ula?

M jak miłość: odc. 1372-1373 - emisja 14-15 maja w TVP2.

