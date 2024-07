7 z 12

W małżeństwie Joasia i Tomka było dobrze, aż do momentu aż pojawił się jej były mąż - Michał Łagoda. Chodakowska miała kłopoty finansowe, były mąż namówił ją na wyjazd do Stanów, by tam - pracując u niego - wyszła na prostą. Okłamała rodzinę i męża gdzie jedzie. Ale Tomek w końcu się o wszystkim dowiedział, a Łagoda przyjechał i powiedział mu, że Małgosia go z nim zdradziła. Tomek pojechał do USA, żeby zapytać o to żonę. Małgosia przyznała się do zdrady i zażądała rozwodu oraz pełnej opieki nad dziećmi.