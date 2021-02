M jak miłość: Marta (Dominika Ostałowska) dowie się, że jej syn jest kochankiem jej przyjaciółki?! 

Marta (Dominika Ostałowska) w końcu dowie się, że jej przyjaciółka ma gorący romans z Łukaszem (Jakub Józefowicz)? Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Czy wyjdzie na jaw, że młodym kochankiem Patrycji (Alżbeta Lenska) jest syn Marty? Sprawdźcie, co Marta powie Łukaszowi kiedy dowie się, że chłopak wybrał się na romantyczny wyjazd tylko we dwoje?

"M jak miłość": Marta dowie się o romansie Patrycji i Łukasza?

W najnowszym sezonie "M jak miłość" dzieje się naprawdę sporo. Ostatnio ogromne emocje wywołał wątek Janka (Tomas Kollarik), który został postrzelony tuż przed ślubem z Sonią. Sporo dzieje się również u Marty i Łukasza! Jakiś czas temu Marta odnowiła znajomość z przyjaciółką sprzed lat, która teraz ma romans z jej synem. Patrycja (Alżbeta Lenska) znudzona swoim małżeństwem z Argasińskim (Karol Strasburger) nawiązała bliską znajomość z Łukaszem. W jednym z ostatnich odcinków przyjaciółka opowiedziała Marcie o romansie z młodszym mężczyzną, ale prawniczka nawet nie podejrzewa, że to jej syn spotyka się z Patrycją. Nieświadoma wszystkiego jest również sama Patrycja!

W 1568. odcinku "M jak miłość" Łukasz zabrał Patrycję na romantyczny wyjazd tylko we dwoje. Para pojechała na Mazury, a tam spędzili razem upojne chwile. Jak już wiemy, siostra Łukasza powiedziała mamie, że chłopak wyjechał na weekend ze swoją nową partnerką, a Patrycja z kolei powiedziała Łukaszowi, że opowiedziała o romansie swojej przyjaciółce...

Mam przyjaciółkę wiesz? Wiele przeszła i jest jedyną osobą, która o tobie wie. Myślałam, że mnie ochrzani, że powie, że zwariowałam, ale ona mnie zrozumiała. To fantastyczna kobieta jest! - przyznała Patrycja.

Łukasz był zachwycony reakcją przyjaciółki Patrycji i zaproponował, żeby ich ze sobą poznała...

Czy tak się stanie? Czy Patrycja dowie się, że jej młodszy kochanek jest synem przyjaciółki? Jak Marta zareaguje, kiedy zobaczy syna u boku Patrycji? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Syn Marty ma romans z jej przyjaciółką, Patrycją.

MTL Maxfilm

Czy wkrótce wyjdzie na jaw, że Łukasz jest synem Marty?