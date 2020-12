Dramat, zemsta i nowe gwiazdy w "M jak miłość"! Kogo zagra Alżbeta Lenska? Jej bohaterka mocno namiesza w serialu! 

Alżbeta Lenska i Karol Strasburger dołączyli do "M jak miłość"! Premierowy odcinek z nowymi gwiazdami w serialu zostanie wyemitowany już we wtorek, 15 grudnia. Kogo zagrają w uwielbianym przez widzów serialu? Wiemy! Okazuje się, że mocno namieszają w życiu bohaterów "M jak miłość". Zobaczcie zdjęcia i opis 1551 odcinka serialu.

Nowe gwiazdy w "M jak miłość"

Karol Strasburger w "M jak miłość" zagra ordynatora Jerzego Argasińskiego, szefa Olka (Maurycy Popiel) i Anety (Ilona Janyst). Alżbeta Lenska z kolei wcieli się w żonę ordynatora, Patrycję – odważną, namiętną i od lat rozczarowaną swoim związkiem. Okaże się Patrycja w przeszłości przyjaźniła się i pracowała w sądzie z Martą (Dominika Ostałowska). Co ciekawe, Patrycja już wkrótce będzie miała romans z jednym z głównych bohaterów "M jak miłość"! Z kim? Tego dowiemy się z nowych odcinków serialu.

W 1551 odcinku "M jak miłość" Aneta powie matce, że wcale nie jest w ciąży! Jak Iwona zareaguje na wyznanie córki?

Ja naprawdę bardzo się ucieszyłam, że zostanę babcią… ale dość szybko zorientowałam się, że to ściema! Najpierw byłam na ciebie wściekła, ale potem… dotarło do mnie, że jak posuwasz się do takiej głupoty, żeby mnie ratować, to znaczy, że… naprawdę ci zależy. Mimo, że nasze relacje bywały nie najlepsze… I coś ci powiem: postanowiłam, że… będę walczyć. O to, żeby móc zostać tu z wami jak najdłużej...- wyzna Iwona.

To nie koniec emocji w wątku Anety. Chodakowska zrobi wszystko, żeby odegrać się na Arku (Mikołaj Bartosiewicz)! Na kolejnym dyżurze Aneta cały czas będzie z kolegą flirtować – udając, że ma ochotę na gorący romans.

- Czekaj, powoli, kotku... Nie tak ostro…

- Wysyłasz mi prowokujące sygnały, a potem uciekasz? W co ty ze mną pogrywasz?

- Jestem mężatką. Mam sporo do stracenia...

- Nie wiem, co taka kobieta jak ty robi z Olkiem... Stary nudziarz i pierdoła! Za to ja jestem otwarty na wszystkie... eksperymenty…

- Jak bardzo... otwarty?

A po kilku godzinach lekarka nakłoni Arka na schadzkę w jednym z gabinetów i zrobi chłopakowi kompromitujące zdjęcia!

- Co robisz, wariatko, przestań!(...) Co ty wyprawiasz?!

- Nie domyślasz się? Wiem, że to ty napędzasz w Internecie ten hejt na Olka… Jeszcze jeden wpis – nieważne, twój czy nie… i cię zniszczę!

- Ty… podstępna, kłamliwa…

- A teraz won, ale już!

Tymczasem Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) przeżyją we wtorek prawdziwy dramat! Ich dzieci (Laura Jankowska i Staś Szczypiński) znikną z przedszkola! Dyrektorka placówki zgłosi zaginięcie dzieci na policji, a Chodakowscy przyjadą od razu na miejsce.

- Boże, Marcin, nigdzie ich nie ma!

- Na pewno zaraz się znajdą... Szymek, jak był młodszy, często tak znikał… Parę razy prawie dostałem przez niego zawału…

Minuty będą jednak upływać, a rodzicom uda się znaleźć tylko porzuconą przez Szymka zabawkę. I Chodakowska wpadnie w końcu w panikę.

- Gdzie ta policja? Ile można na nich czekać?! Już dawno powinniśmy zmienić to przedszkole, przecież mieliśmy tyle zastrzeżeń... Boże, jak mogli nie dopilnować dzieci?

Jak zakończą się poszukiwania dzieci? Odpowiedź w nowym odcinku "M jak miłość"!

