Mikołaj Roznerski to dziś jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Wielką popularność przyniosła mu rola właśnie w "M jak miłość". Przystojny gwiazdor w rozmowie z magazynem "Gala" przyznał, że zanim dołączył do obsady hitowego serialu pracował w markecie budowlanym. Jego aktorska kariera nabrała jednak tempa w 2012 roku, kiedy zaczął wcielać się w Marcina Chodakowskiego. Mikołaj w rozmowie z magazynem zdradził, czy to rola na całe życie!

Granie w "M jak miłość" w niczym mi nie przeszkadza. Nie szufladkuje mnie w żaden sposób. Uwielbiam wracać ma plan. Bardzo też szanuję Tadeusza Lampkę - on ma dryg do tego, co robi, i wkłada w to całe serce, dopieszcza- przyznaje w rozmowie z "Galą".

