Fani serialu "M jak miłość", którzy liczyli na to, że gdy Marcin dowie się o tym, że Iza urodziła jego córkę, wróci do niej i będą szczęśliwi, bardzo się zawiedli. Na drodze do szczęścia Izy i Marcina stanął Artur, który robi wszystko, żeby zatrzymać Izę i jej córkę przy sobie. Mężczyzna posunął się do najgorszych rzeczy - groził Izie, sfałszował wyniki badań DNA, a teraz okazuje się, że skrzywdzi też małą Maję! Jak?

"M jak miłość": Artur skrzywdzi Maję? Co z Marcinem?

Artur zgotuje Izie prawdziwe piekło - zmusi ją do ślubu, a później w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, brutalnie ją pobije. Adriana Kalska na Instagramie pokazała zdjęcia zza kulis serialu - Iza zostanie brutalnie pobita. Jak podaje se.pl, Artur skrzywdzi też małą Maję!

A co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak miłość"?

W 1370 odcinku "M jak miłość" zapadnie wyrok w sprawie ojcostwa Mai. Sąd ogłosi, że to Artur jest ojcem Mai i Marcin straci możliwość kontaktów z córką. Marcin nie będzie mógł uwierzyć w to, że tak się stało! Będzie przekonany, że doszło do pomyłki.

Po rozprawie, Marcin opowie o jej przebiegu Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski).

- Nie, stary, to praktycznie nierealne. Tego typu badania robione są w autoryzowanych laboratoriach i jakakolwiek ingerencja osób z zewnątrz… Nie, to niemożliwe! Może jednak powinieneś wziąć pod uwagę… jeszcze jedną ewentualność? - powie Karski.

Marcin jednak nie uwierzy w możliwość, że Iza go zdradziła i to Artur jest biologicznym ojcem Mai. Będzie wierzył w to, że doszło do pomyłki albo oszustwa. Czy udowodni, że Artur sfałszował wyniki badań DNA?Tego dowiemy się już w najbliższych tygodniach!

Adriana Kalska pokazała zdjęcia z planu "M jak miłość". Czy Artur pobije Izę?

Wiele na to wskazuje...

