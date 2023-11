1 z 5

Co się wydarzy w "M jak miłość"? W 1356. odcinku Marcin dowie się, że Maja to jego córka. Artur by uprzedzić rozwój wydarzeń zaproponuje Izie, że uzna jej córkę za swoją! Leśniewska nie będzie co do tego pomysłu przekonana. Wolałaby, żeby Skalski ją uznał i przysposobił.

Jednak zmieni zadnie. Powód? Marcin kolejny raz nie dotrze na spotkanie z Izą, które miało dotyczyć jego kontaktów z córka i wzajemnych relacji. Dlaczego? Przeczytaj na kolejnych stronach!

