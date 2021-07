Po wakacjach w "M jak miłosć" szykuje się wielki dramat! Mateusz po porzuceniu przez Lilkę zniknie bez śladu, co na to jego żona?

W "M jak miłość" po wakacjach na fanów serialu czeka wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po pierwsze kryzys w małżeństwie Izy i Marcina zamiast się zakończyć, jeszcze się pogłębi, a po drugie prawdziwy dramat wydarzy się w rodzinie Mostowiaków. Mateusz po tym, jak Lilka ostatecznie poinformowała go, że chce rozwodu pójdzie nad rzekę w Grabinie i przez moment będzie chciał skoczyć do wody - ostatecznie jednak wyrzuci w toń obrączki i przekaże rodzinie krótką wiadomość, aby go nie szukali. Barbara Mostowiak natychmiast zaalarmuje rodzinę i rozpoczną się poszukiwania chłopaka. Włączy się w nie Lilka? To w końcu ona jest powodem zniknięcia Mateusza!

Lilka w "M jak miłość" włączy się w poszukiwania zaginionego Mateusza?

Lilka i Mateusz w "M jak miłość" wydawali się powtarzać miłosną historię Barbary i Lucjana Mostowiaków. Tuż po osiągnięciu pełnoletności wzięli ślub i nie chcieli słuchać głosów najbliższych, którzy wprost mówili, że jest na to za wcześnie. Potem dziewczyna przeżyła kilka osobistych dramatów i zawsze Mateusz był obok niej gotowy jej pomóc. Niestety ich wyjazd do Australii stał się końcem ich małżeństwa. Lilka poznała tam bogatego mężczyznę i całkowicie straciła dla niego głowę. Kiedy powiedziała Mateuszowi o rozwodzie całkowicie się załamał i zniknął...

W poszukiwania młodego Mostowiaka zaangażowana jest policja, a nawet agencja detektywistyczna Marcina i Jakuba. Czy Mateusz poleciał do Lilki? Z tego powodu na pewno nie będzie zadowolony jej nowy partner. Dziewczyna pomoże w jego poszukiwaniach kosztem nowego związku? Tego dowiemy się w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach!

Krystyna Banach obwiania siebie o to, że źle wychowała córkę i to przez nią Mateuszowi może stać się coś złego! Kobieta nie może uwierzyć, że Lilka zupełnie nie interesuje się tym, co przeżywa Mostowiak, w końcu to on był przy niej w najgorszych momentach jej życia.

Jeszcze niedawno nic nie zapowiadało dramatu, jaki rozegrał się między Lilką a Mateuszem. Para miała mnóstwo planów na przyszłość, a Mateusz wspierał żonę i pomagał w realizacji jej marzeń. Teraz to już przeszłość!

Wygląda na to, że to już ostatnie chwile Krystiana Domagały w serialu "M jak miłość". Aktor rozstał się z serialem i bardzo prawdopodobne, że scenarzyści zdecydują się w ten sposób rozwiązać jego wątek.