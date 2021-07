"M jak miłość": Iza zacznie nowe życie bez Marcina!? Adriana Kalska opublikowała zaskakujące zdjęcie

Iza w "M jak miłość" znów będzie szczęśliwa? A co z Marcinem? To zdjęcie nie pozostawia złudzeń, jak potoczy się ich relacja!

Kryzys w małżeństwie Izy i Marcina w "M jak miłość" nie zakończył się przed wakacjami tak, jak podejrzewali fani serialu. Po wakacyjnej przerwie na widzów czeka zaskakująca wiadomość, bo Iza po kolejnej batalii z Marcinem zdecyduje się spotkać z prawnikiem. Do tej pory to Chodakowski wielokrotnie wspominał o tym, że jeśli nie dojdą do porozumienia to wszystko zakończy się rozwodem, ale wygląda na to, że teraz to Iza będzie miała dość zazdrości męża i podejmie ważną decyzję.

Adriana Kalska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z planu "M jak miłość", na którym wygląda na szczęśliwą. Zaskakuje miejsce, w którym zrobiono fotografię. Czyżby Iza wyprowadziła się z dziećmi od Marcina?

Iza w "M jak miłość" zacznie nowe życie bez Marcina!?

Adriana Kalska pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem z planu "M jak miłość" i poinformowała jednocześnie, że wróciła do dawnego koloru włosów i już nie jest blondynką. Jak wiadomo aktorka przeszła zaskakującą metamorfozę do nowego serialu TVN7, w którym gra główną rolę. Gwiazda hitu TVP2 zaskoczyła zdjęciem, które nie zostało zrobione w serialowym mieszkaniu Izy i Marcina. Adriana Kalska wymownie je opisała:

#wpięknychokolicznościach - napisała Adriana Kalska pod zdjęciem z planu "M jak miłość".

Fani serialu szybko zwrócili uwagę na nietypowe zdjęcie Adriany Kalskiej z planu "M jak miłość", która nie pozuje z Marcinem i dziećmi, ale jest sama w zupełnie innej scenerii z promiennym uśmiechem na twarzy. Czyżby w serialu szykowała się przeprowadzka?

Ach Alexis ☺️❤️ Piękna kobieta w pięknym miejscu 😉 Iza gdzie się znajdujesz w m jak miłość

Zobacz także: "M jak miłość" po wakacjach: Iza ucieknie od Marcina! "Czeka nas rozwód"

Czy to oznacza, że Iza zaczęła nowe życie? W tle widać dziecięce zabawki, więc Chodakowska nie zostawiła dzieci. Być może najczarniejszy scenariusz się potwierdzi - Iza i Marcin się rozwiodą! Ale czy tak naprawdę będzie, dowiemy się po wakacjach.

Związek Izy i Marcina przechodzi kryzys od czasu seks taśm, które Marcin otrzymał od Bosackiego. Co prawda szybko okazało się, że to fotomontaż, ale Chodakowski nie może zapomnieć o flircie żony z Ostrowskim. Jego zazdrość rozbije ich małżeństwo?

MTL Maxfilm

Fani "M jak miłość" wierzą, że kryzys pary zakończy się i w nowym sezonie w życiu Chodakowskich zagości sielanka! Wy też macie taką nadzieje?