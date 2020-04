Ślub Lilki i Mateusza w "M jak miłość"! Zobaczcie zdjęcia i opis nowego odcinka hitu TVP

Już we wtorek (21 kwietnia) zobaczymy 1512. odcinek "M jak miłość" w którym dojdzie do ślubu Lilki i (Monika Mielnicka) i Mateusza (Krystian Domagała)! Co jeszcze wydarzy się w najnowszej odsłonie serialu? Mamy zdjęcia i opis!

Mostowiak i jego narzeczona w tajemnicy przed swoimi rodzinami powiedzą sobie "tak". Na ceremonii pojawią sie jedynie znajomi pary... Z kolei Łukasz zabierzę Agę na romantyczny spacer i spróbuje ją pocałować. Jak Aga zareaguje na jego zachowanie? Zobaczcie sami!

Ślub w "M jak miłość"

We wtorek w "M jak miłość" Lilka i Mateusz okłamią swoich bliskich, że cały dzień spędzą u swoich znajomych. W rzeczywistości pojadą do Urzędu Stanu Cywilnego! Zanim jednak zakochani powiedzą sobie tak, ukochana Mostowiaka zniknie! Mateusz odnajdzie Lilkę na schodach. Dziewczyna wyzna, że przed wciąż ma wątpliwości, czy powinni brać ślub.

- Lilka, co się dzieje? Już nas wywołali! Chyba się nie rozmyśliłaś?...

- Nie wiem, czy to wszystko ma sens... Zasługujesz na kogoś... innego, lepszego!(...) Tyle się zmieniło... My się zmieniliśmy – ja i ty.(...) Kiedy poroniłam… właściwie niczego nie czułam. Strachu, żalu – niczego. Nawet przez chwilę... I tak się zastanawiam, a może ja... może jestem złym człowiekiem, bez serca?

Mateusz zrobi jednak wszystko, by dziewczynę pocieszyć. I w końcu przekona swoją wybrankę, by powiedziała „tak”. Niestety, chwilę później pojawi się kolejny problem, bo kolega młodej pary wypali jointa, którego podsunie mu Ala. A Mostowiak, widząc zachowanie kolegów, będzie o krok od wybuchu.

- Coś ty mu dała?!

- Ja? Sam chciał spróbować...

- Cholera, zaraz zamkną urząd, a ty właśnie załatwiłaś mi świadka!

W finale młodzi wezmą jednak oficjalnie ślub – gotowi zacząć nowy rozdział życia. Młoda para będzie musiała teraz powiedzieć o ślubie swoim bliskim. Jak zareagują?

- A co wy tu robicie? Mieliście się bawić na domówce u Mikołaja...

- Zmiana planów! Dzisiaj chcemy być tutaj, z wami...

- Wzięliśmy dziś ślub!

Maria (Małgorzata Pieńkowska) będzie w szoku i od razu zacznie robić nowożeńcom wymówki.

- Zobaczycie, że Marek... twój ojciec znowu wpadnie w szał!

Niespodziewanie w obronie zakochanych stanie jednak Barbara (Teresa Lipowska), która od początku domyślała się, jaki młodzi mają plan i po cichu im kibicowała.

- Marysiu, może już daj im spokój... Ile można ludziom ciosać kołki na głowie?

Barbara wzniesie pierwszy toast wieczoru.

- Jedno jest pewne: wszyscy już na zawsze zapamiętamy tegorocznego sylwestra... Kochani! Oby ten rok i każdy kolejny był dla was bardzo szczęśliwy!

Tymczasem Łukasz (Jakub Józefowicz) w ostatni dzień roku też postanowi „zaszaleć”. Wojciechowski zbierze się na odwagę, zaprosi Agę (Ina Sobala) na romantyczny spacer i spróbuje ją pocałować.

- Ej… przestań! Co ty wyprawiasz?!

- To się chyba nazywa... pocałunek?

- Odbiło ci?!... Co za palant!

Wzburzona, Aga chwilę później ucieknie. Po kilku godzinach młodzi znów się spotkają. Łukasz wróci do bistro i wyzna w końcu dziewczynie, jak wiele dla niego znaczy.

- Po co tu przyjechałeś?

- Żeby ci powiedzieć: „Przepraszam, jestem idiotą”

Aga i Łukasz razem spędzą Sylwestra. Co jeszcze wydarzy się w "M jak miłość"? Tego dowiecie się już we wtorek!

Lilka i Mateusz wezmą ślub.

Rodzina dowie się o wszystkim już po uroczystości.

Łukasz z kolei będzie próbował zbliżyć się do Agi.